Nå er det like før sesongslutt

Nyheter

Årets ordinære sommerruter til Halten startet i begynnelsen av juni. I år er ruta forlenget ørlite grann, slik at i stedet for at rutebåten slutter med anløpene i august, går båten utover til og med søndag 2. september. Med anløp fredag, søndag og tirsdag er det ennå noen få muligheter igjen.

Fredagskveldene returnerer båten med en gang passasjerene er gått på land, på tirsdagene er det svært kort liggetid, mens det på søndagene er mulighet for et to timers opphold i det gamle fiskeværet.

Etter søndag 2. september er det stopp på sommerruta ut til Halten for i år.

Forfriskende bad ytterst i havgapet Selv på Halten frister det med sjøbad når lufttemperaturen blir høy nok.