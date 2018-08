Øyværinger gir stor pengegave til roerne

Nyheter

Måsøval på Frøya gir 75.000 kroner til kreftsaken gjennom innsamlingsaksjonen til roerne Robin Halsebakk og Petter Gunnarstein (også kalt Bobilkongen). Som lokalavisa skrev før helga, har de to bestemt seg for å ro fra Trondheim til Ålesund. Underveis håper de på masse oppmerksomhet og ikke minst pengebidrag til kreftsaken. Allerede etter kort tid var summen passert hele 200.000 kroner.

- For et fantastisk originalt stunt, for en særdeles viktig sak. Vi ønsker "Ronja Hope" med mannskap lykke til på ferden og hver eneste krafttak underveis, skriver Måsøval på Kreftforeningens innsamlingsside. Her forteller firmaet at de har lagt inn ett tusen kroner for hver ansatt.

Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, var gudmor da robåten ble døpt under en seanse på Nor-Fishing i Trondheim.

– Jeg ble veldig imponert over Robin da han syklet Norge på langs i fjor. Han har en spesiell evne til å skape engasjement rundt seg. Vi er så takknemlig for hans kreativitet og spreke stunt som støtter kreftsaken både med penger og oppmerksomhet, sier Anne Lise Ryel.

Robin Halsebakk og Petter Gunnarstein hadde plan om første stopp på Brekstad, før Hitra-besøk.

- På grunn av dårlige værmeldinger valgte vi å ta turen direkte til Sandstad fremfor et stopp innom Brekstad. Turen ble da på 42 NM! skriver de to på Facebook-siden til Sølvtrans, som følger innsamlingsaksjonen tett.

- Vi hadde fint driv ut fra Sandstad, men allerede etter 6-7 NM fikk vi styggværet i mot og det var ikke mulig å komme seg frem. Ca 7 mil før Edøy fikk vi igjen vær til å fortsette. Vi hadde da såpass med energi at vi likesågodt rodde forbi Edøy og til Ringholmen, hvor vi overnattet, forteller de videre.

Målet er å være i Ålesund fredag denne uka.