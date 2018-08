- Både innbyggerne, eier-kommunene og ansatte vil oppleve positive effekter av dette

Nyheter

Renovasjonsselskapet HAMOS - hvor Hitra og Frøya tilhører - og Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR) utreder mulighetene for å danne et nytt og større renovasjonsselskap.

Det forteller selskapene i en pressemelding. I dag vil styrelederne i de to selskapene underskrive en intensjonsavtale om dette.

- Bakgrunnen for planene er et ønske om å tilby enda bedre renovasjonstjenester til innbyggerne samtidig som kostnadene holdes nede. Både NIR og HAMOS skal utvide kildesorteringen de neste årene og da er samarbeid spesielt viktig. Vi har tro på at vi sammen får utrettet mer enn vi gjør hver for oss, sider styreleder i HAMOS, Knud P. Aune.

Så mye kan du få for den gamle plastbåten din I fjor satt Miljødirektoratet i gang en ordning for å gjøre det mulig å pante småbåter. Hamos er ett av renovasjonsselskapene som virkelig har begynt å se behovet for en slik ordning.

- Det betyr at både innbyggerne, eier-kommunene og ansatte i dagens to selskap vil oppleve positive effekter av dette, sier Aune.

Det nye selskapet vil følge dem selv ha totalansvaret for renovasjonstjenestene til husholdningene i hele 20 kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Dette vil i så fall bli det nest største renovasjonsselskapet i Midt-Norge, etter Trondheim Renholdsverk.

- Samtalene mellom selskapene har så langt vært positive. Vi ser at vi både har lik kultur og virkelighetsforståelse, sier styreleder i NIR, Eilif Lervik. Vi har derfor stor tro på å komme i mål med dette.

Om alt går som planlagt vil eierkommunene ta stilling til det nye renovasjonsselskapet høsten 2019.