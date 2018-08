- Har spilt fotball i snart 40 år, men aldri sett slik oppførsel

Nyheter

Fotball 6. dvisjon herrer

Trondheim Internasjonal - Sandstad/Hitra2 : 4-4

Sandstad/Hitra2 spilte søndag kveld borte mot Trondheim Internasjonal - et lag bestående av innflyttere.

- Det ble et møte med en helt annen fotballkultur enn hva vi er vant med, rapporterer hitterværingenes lagleder John Olav Johansen.

- Dette viste seg også i vårkampen som vi vant 3-0. Det ble en kamp som besto av kjefting og taklinger av en annen verden og flere gule kort. Derfor var vi veldig spente på hva som møtte oss denne gang, da det i tillegg var satt opp dommer som var på fornavn navn med de fleste på Trondheim Internasjonal.

Johansen forteller at frykten ikke var ubegrunnet.

Etterslenger og kjefting

- Fra første spark på ballen var det stygge taklinger, etterslenger og kjefting. De fikk både 1-0 og 2-0 etter to tvilsomme cornere. Vi produserte flere gode sjanser, men de hadde en veldig god keeper som sto for flere flotte redninger, forteller laglederen.

Like før pause fikk Petter Lervik redusert til 2-1 og Sandstad/Hitra2 ante en mulighet.

Andre omgang fortsatte som første med taklinger, rop og etterslenger. Hjemmelaget gikk opp til 3-1, en scoring hitterværingene mente burde vært avblåst for offside. Deretter la Trondheim Internasjonal til 4-1 takket være et langskudd som gikk inn.

Flotte scoringer

Hitterværingene fikk etterhvert mer tak i ballen, og reduserte to ganger før det endelig ble utligning. 4-2 kom etter et flott soloraid av Abdu som driblet 3-4 stykker før han satte ballen sikkert i mål.

4-3 kom på et kunstmål av Rune Akseth som brasset ballen i mål. Samme Rune satte deretter 4-4 på et flott skudd og lagene var like langt.

- Etterhvert begynte vi å få skader på våre spillere som til stadighet ble sparket ned. Men de siste ti minuttene hadde vi et par muligheter til å avgjøre kampen, men den endte 4-4. I sluttminuttene ble det forøvrig utvisning til Trondheim Internasjonale pga slag.

- I alt ble det ut sju gule og ett rødt kort til hjemmelaget, alle pga taklinger og usportsligheter. Vi fikk fire gule kort, en pga takling og tre fordi vi tilsnakket dommeren som vi mente la lista alt for høyt. Så det var en skuffet gjeng som satte nesen mot Hitra etter kampen, med flere småskadet spillere, oppsummerer Johansen.

- Gidder jeg bruke tid på dette?

Han er oppgitt over oppførselen til motstanderen.

- Jeg har spilt fotball i snart 40 år, men slike opplevelser som det vi møtte søndag tar bort all glede og man tenker:«gidder jeg bruke tid på dette». Jeg må bare si at jeg aldri har vært i nærheten av å se slik oppførsel på en fotballbane og håper jeg slipper å se det igjen, avrunder lagleder John Olav Johansen.

Sandstad ligger nå på andreplass på tabellen