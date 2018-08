Har plassert ut drikkevanns-vogner

Nyheter

Kokepåbudet for kommunalt drikkevann for Hemnskjela og Sunde gjelder fortsatt. Kommunen forteller at det er utplassert vannvogn på skolen på Hemnskjela og ved gammelbutikken på Sunde.

Sist uke ble det påvist koliforme bakterier i drikkevannet fra Sunde vannverk og kommunen frarådet å drikke vannet uten at det først er kokt. Koliforme bakterier er hovedsakelig tarmbakterier fra mennesker eller varmblodige dyr.

Snillfjord kommune opplyser at nye prøvesvar om bakterieforekomster tidligst kommer i dag, tirsdag 28. august.

Problemer kommer som kjent sjelden helt alene. I tillegg til bakteriene, har også det kommunale vannverket slitt med lekkasjer i forbindelse med skifte av vannkum i Sunde boligområde. Dette har medført man ikke har fått levert nok vann til høydebassenget. Kommunen transporte derfor vann med brannbil.

- Arbeidene med å tette lekkasjene i vannrørene i boligfeltet på Sunde ble ferdig natt til lørdag, og alle abonnenter bør nå ha vannforsyning, varsler kommunen.