Legekontoret varsler likevel på SMS. I hvert fall inntil videre

Nyheter

- Partene er i forhandlinger, og inntil videre vil tjenesten fungere som vanlig.

Det sier avdelingsleder Peggy Alice Johansen ved Frøya legekontor.

Forrige uke gikk det ut melding om at denne tjenesten ville tas ned fra 3. september. Bakgrunnen er at aktører som leverer journalsystemet som legekontoret bruker og leverandøren av SMS-tjenesten, har sagt opp avtalen seg imellom. Men nå kommer en kontrabeskjed om at tjenesten fungerer som vanlig, i hvert fall inntil videre.

- Vi jobber med å få en ny SMS-tjeneste tilgjengelig for pasientene, og vil komme tilbake med informasjon så fort vi har en annen løsning tilgjengelig, forklarer Johansen.