På Nidelva med promille

Nyheter

Det var i fjor sommer på Nidelva i Trondheim at den unge frøyværingen førte en småbåt til tross for at han var påvirket. Promillen ble beregnet til 1,62.

Siktede avga en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Fosen tingrett.

Retten bemerket at føring av båt med promille medfører en alvorlig risiko for skade. Båtkjøringen i dette tilfellet foregikk riktignok over en kortere strekning, men på et område med mye båttrafikk.

I formildende retning la retten vekt på at mannen har avgitt en uforbeholden tilståelse.

Dommen ble fastsatt til betinget fengsel i 18 dager samt en bot på 12.000 kroner

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.