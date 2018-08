Tobias & co overtar både ruta og ansatte

Nyheter

- Vi er nå tilbake med tidlig- og seinrute til byen pluss lokalrute innad i øyregionen.

Det forteller Tobias Grønning i relativt nystartede firmaet Kystbudet AS.

Da selskapet Kyst-Invest (som kjørte biler under navnet Kystbudet) gikk konkurs tidligere i år, startet trondheimsfirmaet Bil og BaneTransport AS (BBT) opp varetransport i samme ruta som det konkursrammede selskapet kjørte to ganger daglig mellom Trondheim og øyregionen. I sommer startet det nystartede selskapet Kystbudet AS også kjøring mellom byen og øyregionen.

Nå sist uke ble det ifølge Grønning signert en avtale mellom BBT og Kystbudet AS om at sistnevnte overtar både ruta og to ansatte fra BBT.

- Vi fikk tilbud Bil og BaneTransport om kjøp av begge rutene, kjøp av telefonnummer og to ansatte. Så nå er Kystbudet på plass med fire ansatte, tidlig- og seinrute til/fra byen og en varetransport som går mellom firmaer internt i øyregionen, forteller Grønning.

- Hvordan går businessen innen frakt?

- For oss går det veldig bra. Vi har hatt veldig bra påganga og økning siden vi starta opp. Nå vil vi at folk skal vite at vi er tilbake med begge rutene, sier Grønning.

Da lokalavisa møtte Tobias Grønning, hans far og daglig leder Odd Erik Grønning i sommer, var det i Tangvik Transport sine lokaler på Orkanger. De to selskapene har inngått et samarbeid om fordeling av kjøring i øyregionen. De skal bruke felles terminal på Jøsnøya, og utnytte ledig kapasitet hos hverandre.

- Så får vi se hvordan vi kan utvikle samarbeidet etterhvert, sa Roald Tangvik, daglig leder i Tangvik Transport. Tangvik har totalt 55 biler, og gjennom året kjører det 5-10 Tangvik-biler hver dag til og fra øyregionen.

- Det er mest mat til butikkene, og det er faste ruter som går til faste tider, fortalte Tangvik.

- Vi er tilbake til grunnprinsippet, det vi startet med, nemlig varetransport, fortalte daglig leder, Odd Erik Grønning.