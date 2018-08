Høstens første Turbo-tur, vaffelsalg og rundtur over Hitras mest attraktive turmål

Nyheter

I år feirer Den norske turistforening (DNT) 150 år og turinteressen har aldri vært større. DNT melder om rekordhøye besøk ved turistforeningshyttene og flere tusen nye medlemmer sammenlignet med i fjor.

Søndag 2. september feires DNTs jubileum med Kom deg ut-arrangement over hele landet og i øyregionen står våre lokale turlag for ulike opplegg.

Turbo og vaffelsalg

Frøya turlag og Barnas turlag Frøya opplyser at de arrangerer rundtur fra Flatøysand.

- Vi møtes ved Flatøysand kl. 11 og går rundløypa mot Vikan, så følger vi Nabeitaveien og går tilbake langs veien.

Flatval grendalag stiller med kaffe og vaffelsalg denne dagen.

Dette blir også høstens første tur med den populære maskoten Turbo og turpass deles ut til nye turgåere, opplyser Barnas turlag Frøya via Facebook.

Hitras mest attraktive turmål

Hitra turlag arrangerer også rundtur, til det som gjennom lokalavisa har blitt kåret til Hitras mest attraktive turmål, Ulvøystien.

Oppmøtested er parkeringen i Selvåg.

- Herfra går vi samlet langs sjøsiden til trimboka. Før vi tar en pause, med noe godt i sekken. Turtipp underveis, med premiering. Kanskje er det noe spennende på gang????, skriver turlaget via HFkalenderen.

Hitra turlag opplyser videre at Ulvøystien er en godt merka løype som gir deg en fin rundtur over kystheiene. Mesteparten av løypa følger kyststripa, men etter noen km dreier løypa innover øya. Turlaget gjør oppmerksom på at enkelte parti er glatte i vått vær, derfor anbefales det å gå i fjellsko.