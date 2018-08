Lærer bort å sjekke viltet for fryktet sykdom

Nyheter

Hitra kommune inviterer onsdag kveld til foredrag med Johan Trygve Solheim fra Norsk Hjortesenter. Etter foredraget blir det kurs/demonstrasjon i prøvetaking av såkalte CWD-prøver. Dette er prøver som skal sjekke dyret for den fryktede skrantesjuka. Demonstrasjonen/kurset, som holdes på Hitra rådhus, gjentas også på torsdag kveld.

I 2018 skal 30.000 hjortedyr testes for skrantesjuke, skriver NINA, Norsk institutt for naturforskning. Kartleggingsprogrammet for skrantesjuke skal bidra til å øke kunnskapen om forekomsten av sykdommen i Norge.

Det er påvist to typer skrantesjuke i Norge. Hos rein i Nordfjella sone 1 er det påvist en type skrantesjuke som ikke kan skilles fra den smittsomme typen som har spredd seg i Nord-Amerika.

Skrantesjuk hjort skutt på Nordmøre Forskerne vet så lite om den fryktede sykdommen at de ikke kan svare på om den kan spre seg hit.

- En ny type skrantesjuke, ofte kalt atypisk skrantesjuke, er funnet hos tre elg i Trøndelag og én hjort i Møre og Romsdal. Det er uavklart om atypisk skrantesjuke er smittsom eller om den kan opptre spontant uten å smitte videre. For å øke kunnskapen om atypisk skrantesyke spesielt, skal det gjennomføres målrettet kartlegging i de områdene der sykdomstypen er funnet, og i tillegg skal eldre elg og hjort i tilfeldig utvalgte kommuner testes, skriver NINA.

Lokalavisa intervjuet i fjor Jørn Våge, som forsker på vilthelse hos Veterinærinstituttet. Spørsmålet var om påvist skrantesjuke på Nordmøre kan spre seg videre til hjorten på Hitra og Frøya.

- Det er fullt forståelig at folk lurer på om det kan smitte videre. Men det har vi per dags dato ikke svar på, sa Våge i fjor.

Dette er skrantesjuke:

Skrantesjuke heter Chronic wasting disease på engelsk, og symptomer på slik sykdom ble første gang beskrevet i 1967 på mulhjort i USA. Siden er den påvist i 24 stater, på hvithalehjort, Wapiti og nordamerikansk elg.

Første gang sykdommen ble oppdaget i Europa var i villreinstammen i Nordfjella i 2016.

Skrantesjuke er en såkalt prionsykdom, i likhet med skrapesjuke hos sau, og kugalskap hos storfe.

Det er bare kugalskap som vi vet kan smitte over til mennesker.