Økende problem med mobbing og trusler om vold

Oppvekstsjef i Hitra kommune, Gunn Røstad, kunne torsdag presentere viktige funn fra Ungdata-undersøkelsen som ble gjennomført i øyregionen tidligere i år. Røstad oppsummerte funnene på Hitra i fire punkter.

1: Foreldre og vennskap

- Det som er positivt i forhold til både videregående skole (vgs) og ungdomsskole er at ungdommene på Hitra er fornøyde med foreldrene sine og har minst en fortrolig venn, sier Røstad.

Fornøyde med foreldrene

Gutter på ungdomsskolen: 83 %

Jenter på ungdomsskolen: 76 %

Gutter på vgs: 88 %

Jenter på vgs: 90%

Som har en fortrolig venn

Gutter på ungdomsskolen: 90 %

Jenter på ungdomsskolen: 87 %

Gutter på vgs: 94 %

Jenter på vgs: 96 %

2: Mobbing, trusler om vold, depressive symptomer og beruselse

- Det som er utfordringer i forhold til både ungdomsskole og vgs. er at en god del svarer de blir mobbet. Flere oppgir de blir mobbet i 2018 sammenlignet med tall fra sist Ungdataundersøkelsen ble gjennomført i øyregionen i 2015, sier Røstad.

Mobbing

Prosentandelen av ungdomsskoleelevene som sier de blir mobbet minst hver 14. dag:

2015: 7 %

2018: 12 %

Fylket i 2018: 9 %

Prosentandelen av videregåendeelever som sier de blir mobbet minst hver 14. dag på VG1:

2015:2 %

2018:8 %

Prosentandelen av videregåendeelever som sier de blir mobbet minst hver 14. dag på VG2:

2015: 7 %

2018: 14 %

Fylket i 2018: 5% (ikke skilt mellom VG1 og VG2)

Røstad sier at flere svarer også at de har blitt utsatt for trusler om vold sammenlignet med Ungdata-undersøkelsen i 2015.

- Voldstrusler og mobbing er klare endringer i negativ retning.

Trusler om vold

Prosentandel av elevene på ungdomsskolen som oppgir at de har blitt utsatt for trusler om vold minst en gang det siste året:

2015: 9 %

2018: 19 %

Fylket 2018: 12 %

Prosentandel av elevene på videregående skole VG1 som har blitt utsatt for trusler om vold minst en gang det siste året:

2015: 4 %

2018: 12 %

Prosentandel av elevene på videregående skole VG2 som har blitt utsatt for trusler om vold minst en gang det siste året:

2015: 15 %

2018: 16 %

Fylket i 2018: 5 %

En god del av ungdommene svarer også at de er plaget av depressive symptomer. Dette svarer de også om helse og trening.

Som trener minst en gang i uka

Gutter på ungdomsskolen: 71 %

Jenter på ungdomsskolen: 81 %

Gutter på vgs: 61 %

Jenter på vgs: 75 %

Som er fornøyde med helsa si

Gutter på ungdomsskolen: 71 %

Jenter på ungdomsskolen: 52 %

Gutter på vgs: 52 %

Jenter på vgs: 49 %

Som er plaget av depressive symptomer

Gutter på ungdomsskolen: 10 %

Jenter på ungdomsskolen: 38 %

Gutter på vgs: 31 %

Jenter på vgs: 25 %

Prosentandelen som svarer at de har vært beruset på alkohol det siste året ligger høyt på Hitra sammenlignet med fylket, forteller Røstad.

Prosentandel som har vært tydelig beruset på alkohol det siste året

Gutter på ungdomsskolen: 25 %

Jenter på ungdomsskolen: 29 %

Gutter på vgs: 71 %

Jenter på vgs: 83 %

Unge drikker seg sanseløse på privatfester Lokalpolitiet vil ta grep for å stagge uheldig utvikling på ungdoms-fester.

3: Skole og lokalmiljø

Undersøkelsen viser at ungdomsskoleelevene er mindre fornøyd med skolen sin enn elevene i den videregående skole. Her er det stor forskjell, poengterte Røstad.

- Tallenes tall er klare. Det oppnås svært dårlig score når ungdomsskoleelevene blir spurt om de er fornøyde med skolen sin.

Ungdomsskoleelevene er også mindre fornøyd med lokalmiljøet enn elevene i videregående skole.

Fornøyd med lokalmiljøet:

Gutter på ungdomsskolen: 64 %

Jenter på ungdomsskolen: 46 %

Gutter på vgs: 64 %

Jenter på vgs: 67 %

Fornøyd med skolen de går på:

Gutter på ungdomsskolen: 49 %

Jenter på ungdomsskolen: 36 %

Gutter på vgs: 73 %

Jenter på vgs: 58 %

4) Seksuell trakassering

I oppsummeringen over viktige funn, sier Røstad også at elevene i videregående skole har i større grad enn elevene i fylket blitt utsatt for seksuell trakassering.

- Spørsmål om kollektivtilbud trekker ned

Det kom noen reaksjoner allerede under dagens kommunestyremøte. Blant annet trakk Lars Hammerstad (SP) fram at han synes det er skremmende å se at under halvparten av ungdomsskoleelevene er fornøyde med skolen sin.

- Det er også nulltoleranse for mobbing i skolen. Her må vi klare å se alle.

Miriam Aclima Baglund (MDG) kunne legge til at hvorvidt ungdommene er fornøyde med lokalmiljøet sitt er et firedelt spørsmål i undersøkelsen.

- Et av spørsmålene gjelder kollektivtilbud og det bidrar til å trekke resultatet kraftig ned.

Helse- og omsorgskomiteens leder Torfinn Stub (V) sier det må tas på alvor at så mange ungdommer gruer seg til å gå på skolen.

- Ut fra undersøkelsen kan det virke som løsninger vi har tenkt skal føre til en positiv utvikling, ikke har lyktes så godt som vi kanskje har håpet. Det må vi se nærmere på.

Korus (kompetansesenter på rusfeltet) som har det faglige ansvaret for Ungdataundersøkelsen kommer til Hitra for en nærmere gjennomgang av resultatene den 7.september.

Svarprosenten på Ungdataundersøkelsen på vgs. var på 85 prosent (92 svar av 108 mulige) og ungdomsskolen 86 prosent (126 svar av 146 mulige).