Nyheter

Teknisk etat i Frøya kommune er på god vei mot en ny økonomisk kjempesmell, bare året etter at man fikk kjeft for å ha brukt altfor mye.

- Total svikt fra rådmannen, sa ordfører Berit Flåmo i kraftige ordelag i dagens kommunestyremøte.

- Skal vi komme i mål innenfor budsjett, må vi stenge ned avdelinga helt resten av året. Og det går jo ikke, medga fungerende teknisk sjef Andreas Kvingedal da han orienterte kommunestyret om situasjonen i dag.

Summen er oppe i et avvik i forhold til budsjett på rundt 8,5 millioner kroner.

- Vi har ikke hatt kontroll, innrømmet rådmann Svanhild Mosebakken da Frøyapolitikerne tidlig i sommer behandlet regnskapstallene for 2017. For da, til tross for at totalregnskapet til kommunen ble kjempebra, så hadde teknisk etat brukt mer enn ti millioner kroner mer enn budsjettert.

Måtte stå til rette

I dagens kommunestyremøte måtte administrasjonens folk stå til rette for det som ser ut til å bli en ny kjempesmell på teknisk etat. Fungerende teknisk sjef Andreas Kvingedal og økonomisjef Thomas Sandvik la fram tall som viser stort merforbruk. Blant annet gjelder mer penger til energi enn planlagt, manglende fakturering av tjenester og at faste utgifter til brannvakter ikke er budsjettert.

Det er fortsatt mange inntekter og utgifter som ikke er gjort opp, slik at summene kan bli endret. Men det endrer ikke på bildet av at avdelinga bruker for mye og tjener for lite i forhold til budsjettet.

- Kommunen har dratt med seg det som skjer i 2017 inn i 2018, sier Kvingedal, som er leid inn som teknisk sjef etter at forrige sjef sluttet i vår. Kvingedal skal i følge fungerende rådmann Beathe Sandvik Meland stå i stillinga resten av året.

- Det er stygge tall, for å si det rett ut. Sånn som det ser ut nå, må vi legge ned alt for å komme ned på budsjett. Og det går jo ikke. Vi har et par ubesatte stillinger, vi får ta stilling til om de skal forbli ubesatt, forklarte Kvingedal.

Strengere praksis

Svikt i gebyrinntekter på 1,4 millioner kroner, energiutgifter i skolene som ser ut til å bli 2,5 millioner kroner høyere enn budsjettert og at man glemte å budsjettere for faste vakttillegg hos brannmannskapene, forklarer mye av svikten.

Ansatte på avdelinga har også fått beskjed om at man skal bli strengere på å føre timelister over utført arbeid, slik at dette kan faktureres prosjektene de tilhører.

- Jeg har sagt til mine ansatte at de må prøve å gå tilbake på kalenderene sine og se på se hva kan frakturere av utført arbeid fra januar til i dag, sa Kvingedal.

På oppsida er at man har begynt å fakturere for oppdrag utført for Hitra brannvesen.

- Hitra rykker aldri ut automasitk til Frøya, fordi deres stasjon ligger på Fillan. Mens her på Frøya rykker vi ut til alt som skjer Dolmøya, fordi vi har stasjon på Sistranda. Det er nå sendt regning på ca 230.000 til Hitra kommune for de de utrykningene som gjort der, forklarte teknisk sjef.

Ordføreren streng

Ordfører Berit Flåmo er ikke uten videre med på å øke budsjettramma til teknisk etat.

- Signalet som gjelder for alle er "finn penger innenfor egne budsjett!". Sånn må det være, for vi kan ikke leve på ekstra skatteinntekter framover. Det er klare føringer. Så får vi se hva rådmann kommer med i neste møte, sa Flåmo som også beskrev situasjonen som "trasig" i dagens møte.