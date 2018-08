Utsetter avgjørelsen om jordmora

Nyheter

Etter forslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, framlagt av representant Heidi Taraldsen (Ap), har Frøya kommunestyre besluttet å utsette avgjørelsen om man skal bryte jordmor-samarbeidet med Hitra kommune. Vedtaket ble gjort enstemmig.

Taraldsen argumenterte med at man vil ha bedre utredet konsekvensen for jordmortjenesten og det interkommunale samarbeidet.

Som lokalavisa Hitra-Frøya tidligere har omtalt, har Rådmannen i Frøya kommune foreslått å si opp samarbeidsavtalen med Hitra kommune om jordmortjenesten. I dag er Frøya kommune er vertskommune for en jordmor i helstilling der jordmor er tilstede 50/50 i begge kommunene.

Representant Arvid Hammernes (V) ville vite om rådmannen har diskutert kontraktsoppsigelsen med Hitra kommune. Fungerende rådmann Beathe Sandvik Meland svarte at det har vært samtaler med Hitra kommune, men at det ikke er gjort reelle drøftinger med Hitra kommune om avtalen rundt jordmor.

På Hammernes sitt spørsmål om Hitra kommune var klar over forslaget om avtale-oppsigelse før saken ble lagt fram for Frøya-politikerne, svarte rådmannen at "Ja, det er sendt brev til Hitra kommune kommunalsjefen om dette".

Rådmannen i Hitra orienterte nylig Hitra formannskap om at det var kommet beskjed om framtidig jordmor-samarbeid,

- Hitra kommune fikk orientering fra jordmor om at hun har fått 100% stilling i Frøya og ikke lenger skulle være jordmor for Hitra. På spørsmål til Frøya kommune har vi fått beskjed om at de vil forholde seg til avtalen, men at de vurderer å si opp avtalen. Avtalen har ett års oppsigelsestid og Hitra vil jobbe med å skaffe ny jordmor innenfor denne fristen dersom det kommer oppsigelse fra Frøya kommune, orienterte Hitra-rådmannen.