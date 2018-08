Avskjediges hos næringsministeren, 100 prosent tilbake hos fiskeriministeren

Nyheter

Kongen i statsråd har i dag formelt gjort flere endringer i regjeringen, slik som har vært omtalt i riksnyhetene de siste dagene. Statsråd Ketil Solvik-Olsen (samferdsel) og statsråd Terje Søviknes (olje- og energi) er begge gitt avskjed i nåde, som det heter, og erstattes av henholdsvis Jon Georg Dale og Kjell-Børge Freiberg.

Statsråd-skiftene har også medført en del endringer på statssekretær-nivå. Statssekretær Roy Angelvik fra Hitra gis avskjed som statssekretær for statsråd Torbjørn Røe Isaksen og fortsetter som statssekretær i 100 prosent stilling for statsråd Harald Tom Nesvik i Nærings- og fiskeridepartementet.

Statssekretær Veronica Isabel Pedersen, som også har vært statssekretær for fiskeriministeren, er gitt avskjed fra denne jobben. I sommer ble det kjent at Pedersen og Angelvik er blitt kjærester, og statssekretær Sunniva Ihle Steinstad (H) ved Statsministerens kontor uttalte da til NRK at det er vanlig praksis at de ikke kan fungere som statssekretærer i samme departement.

Endringene gjelder fra kl. 14 fredag 31. august, forteller regjeringen.no