Hitra-ledigheten mer enn halvert siden i fjor

Nyheter

I ferske hovedtall over arbeidsmarkedet er det god trend i mange kommuner i Trøndelag. Det melder NAV. På Fosen er antall ledige halvert siste året. Det samme gjelder også Hitra. Mens Frøya ikke har samme effekt ennå og fortatt har Trøndelags høyeste ledighetstall.

- 4.892 personer var ved utgangen av august helt ledig i Trøndelag. Det tilsvarer 2 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på hele 12 prosent, skriver NAV om augusttallene.

På Hitra er det nå 59 personer som er helt uten arbeid. Dette er hele 61 færre personer enn i august i fjor, altså mer enn en halvering av arbeidsledigheten. 59 personer utgjør en arbeidsledighet på 2,4 prosent. Dette er fortsatt er noe høyere enn gjennomsnittet i Trøndelag, som er på 2,0 prosent.

På Frøya er nå 84 personer helt uten arbeid. Dette er tolv personer flere enn i fjor på samme tid og tilsvarer en arbeidsledighet på 3,0 prosent, som er det høyeste i Trøndelag.

I Snillfjord er tolv personer helt uten arbeid, dette er én mer enn i august i fjor. Her er arbeidsledigheten nå på 2,2 prosent.

- Godt over halvparten av kommunene i fylket har en ledighet under to prosent ved utgangen av august, og av disse har seks kommuner en ledighet på én prosent eller lavere. Leka kommune har ingen registrert som helt ledig i august. Flere andre kommuner har så lav ledighet at det ikke kan oppgis tall, skriver NAV.