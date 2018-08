- Vi bryr oss om miljøet og er veldig flinke til å plukke søppel

Nyheter

”Det er lov å bruke hodet” sang ungene på Dyrøy oppvekstsenter av full hals da det fredag ble markert at oppvekstsenteret nå er Grønt flagg-sertifisert for sitt gode miljøarbeid.

Ungene Gabriel Sandvik (snart 5 år), Daria Malakova (7 ½) og Emilie Holm (11 år) synes det er helt topp at Dyrøy oppvekstsenter har blitt miljøsertifisert.

- Det betyr at vi har gjort en kjempegod jobb så langt, sier Emilie og Daria tilføyer at på Dyrøy oppveksenter er ungene veldig flinke til å plukke søppel. Både etter seg selv og andre i nærmiljøet.

Engasjerte slår de fast at de bruker å finne mye søppel når de er ute og rydder.

- En gang plukket vi til sammen 86 poser med søppel.

Barna skulle ønske at flere stoppet å forsøple.

- Vi bryr oss om miljøet, men ikke alle voksne gjør det. Kanskje burde de som forsøpler gå i fengsel for ikke å rydde etter seg?, spør Daria.

- Det er viktig å fjerne plast og avfall i naturen. Dyr kan spise det og vi igjen spiser dyrene. Da kan vi i verste fall få det i oss, sier Emilie.

- En gang var det en hval som ble syk og døde. Da de sjekket hvalens magesekk var den full av av plastposer. Det var kjempedårlig, utbryter Daria.

Kildesortering

- Det er gjort et politisk vedtak at alle barnehager og skoler i Frøya kommune skal sertifiseres med Grønt Flagg. På Dyrøy oppvekstsenter har vi hatt en egeninteresse av å sette fokus på miljø og vi synes naturlig nok det er stor stas å være først ute på Frøya, sier virksomhetsleder Randi Gaustad.

På Dyrøya laget de en miljøhandlingsplan for forrige barnehage- og skoleår med fokus på avfall. Gaustad forteller at de aktivt har ryddet i nærområdet sitt og satt miljø mer i system ved å for eksempel sørge for bedre kildesortering ved oppvekstsenteret.

Dyrøy oppvekstsenters miljøregler

Det er mange formelle krav oppvekstenteret må oppfylle for å bli sertifisert, legger Gaustad til.

- Oppvekstsenteret har satt et eget miljøråd bestående av unger, foreldre og ansatte. Vi har også hatt en gjennomgang om miljø med alle ungene og nå driver vi å utarbeide en ny plan for dette året. Vi skal fortsatt ha fokus på avfall, men arbeidet vil i enda større grad trekkes mot marin forsøpling.

Dyrøy oppvekstsenter har også laget seg noen miljøregler:

Vi bryr oss og rydder etter oss selv og andre. Både inne og ute Vi kildesorterer alt avfall. Vi skyller og bretter drikkekartonger Vi praktiserer sporløs ferdsel i naturen Vi rydder i nærmiljet og på oppvekstsenteret Alle tar ansvar og rydder inn sykler og leker før vi drar hjem.

- Det er ikke sånn at når man først har fått Grønt flagg så er jobben gjort. Det må jobbes aktivt for å opprettholde sertifiseringen, sier Randi Gaustad.

Bevisst tenker miljø

- Det er kjempeartig å se at Dyrøy oppvekstsenter og nå har klart å oppnå Grønt flagg, sier miljøkonsulent i Frøya kommune, Øyvor Helstad.

Frøya kommune startet å jobbe med dette som målsetting for ett år siden, etter at det ble bestemt at Grønt Flagg kunne innføres som et pedagogisk virkemiddel for å bevisstgjøre barn og unge i kommunen om marin forsøpling, legger hun til.

- Målet er at flere barnehager og skoler skal komme etter, og vi vet det jobbes bevisst med dette på de andre oppvekstsenterene på Frøya, sier Helstad.