- Nå handler det om å overleve så vi ikke rykker ned

Frøya FK-Svorkmo 0-0

Det ble en mer spennende kamp enn man kanskje skulle tro på forhånd da topplaget Svorkmo gjestet Frøya FK som ligger nest nederst på tabellen fredag kveld.

Frøya var minst like gode som Svorkmo i første omgang, forteller trener Martin Berge. Svorkmo hadde et par brukbare sjanser i andre omgang og det lød flere ganger «nå blir det snart mål» fra bortelagets benk, men verken Frøya FK eller Svorkmo klarte å få nettkjenning. Mot slutten ble det en del frustrasjon og temperatur å se hos begge lag på banen og på sidelinja.

- Føles som seier

Da dommeren omsider blåste av kampen var det derimot var en gjeng strålende fornøyde Frøya-spillere som kunne juble og feire at de hadde klart å karre til seg ett poeng.

- Det føles som en seier i kveld, sier trener Martin Berge etter at laget hans hadde klart uavgjort mot forhåndsfavoritten.

- Jeg hadde trodd vi skulle slite mer mot en god motstander som Svorkmo, men med en kjempeinnsats av alle mann som gir 100 prosent på banen gir det resultat. Med litt flaks kunne vi også tatt med oss tre poeng videre.

Berge sier han må berømme juniorspillerne.

–De løper mye og til tross for at de har en viktig kamp mot Hitra på tirsdag stiller de opp. Det er ingen selvfølge.

Tilbake som støttespiller

Med seg i kveld hadde Martin en ivrig støttespiller på sidelinja. For fem-seks år siden trente Roar Melkvik Frøya FK da spilte i 3.divisjon. Han har også trent Strindheim og KIL/Hemne når de har spilt i 2.-3.divisjon, forteller Berge.

Nå har Roar Melkvik tilbydd seg å hjelpe Frøya ut sesongen.

- Det gjør jeg fordi jeg har familie fra Sørburøy og hytte på Frøya. Jeg så Frøya spille mot Buvika tidligere i år og tenkte at det ikke var så ille ut som tabellen skulle tilsi. Det trengs noen justeringer så blir det bedre. Siden i sommer har jeg vært med på lagets treninger, og jeg skal fortsette å være en samarbeidspartner for Martin som forøvrig har gjort en enorm innsats og hjulpet fram laget denne sesongen.

Må plukke poeng

Det er kun fem kamper igjen av sesongen og Frøya er avhengige av at Charlottenlund som ligger rett over dem på tabellen taper sine kamper og at Frøya klarer å plukke med seg poeng framover, sier trener Berge.

- Nå handler det om å overleve så vi ikke rykker ned, tilføyer Melkvik.

- Vi har tatt fem poeng de fire siste kampene, og med nye unge spillere som gjør det bra og med eldre rutinerte spillere som Tore Furberg, utgjør Frøya en bra mix.

- Det kan bli en spennende avslutning på sesongen om vi klarer å hente inn poeng. Det var i alle fall en solid opptur i kveld, sier Martin Berge avslutningsvis.