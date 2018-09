Uforandret i 15 år - nå blir dette som en helt ny butikk

Nyheter

Vinmonopolet på Hitra holder stengt til uka, men kun i én dag, forteller butikksjef, Unni S. Ulvan.

- Vi holder stengt tirsdag 4.september på grunn av ombygging. Etter stengetid lørdag begynner vi å tømme hyllene for varer. I helga og på mandag skal alt av gamle reoler tas ned og nye settes opp igjen.

Unni forteller at alle Vinmonopol over en viss alder blir fornyet og at butikken nå får en likedan profil som andre Vinmonopol.

- Vi vil gjerne vær moderne og fornye oss. Det er ikke gjort endringer på polet på Hitra siden det ble bygd for 15 år siden, annet enn at vi har bygd på lageret vårt. Nå får vi nye skilt og et lysere og triveligere butikklokale. Inngangspartiet og kassaområdet blir også omgjort.

Unni sier at det kommer til å bli som å komme inn i en helt ny butikk.

- Derfor feirer vi nyåpning på onsdag med alkoholfrie bobler til alle som kommer innom oss.

Nye løsninger vil gi bedre plass og etter ombygginga vil Vinmonopolet på Hitra kunne ta inn flere produkt, legger Ulvan til.

- Hitrapolet er en av få Vinmonopol som opplever salgsøkning. Der er en tilstrømming av kunder som bruker polet vårt, blant annet hyttefolk og næringsliv. Det er vi veldig glade for, og jo mer vi selger, jo større kan utvalget på polet bli. Vi befinner oss nå i kategori 2, selger vi over 110 000 liter i året havner vi i kategori 3, men det betinger at folk bruker oss.