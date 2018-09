Har to kandidater til ny barnevern-leder

Nyheter

Alexander Baklie sa tidligere i år opp som barnevernsleder i Hitra kommune for å gå over i ny jobb nærmere hjemtraktene på Østlandet. Tor Olav Lervik har vært konstituert som barnevernsleder ut denne uken.

- Lervik slutter for å tiltre i ny stilling i barnevernet i Rissa kommune. Erstatter etter Tor Olav er på plass. Etter at ledig stilling som barnevernleder er kunngjort to ganger. Vi har to aktuelle kandidater, fortalte leder Helse- og omsorgskomiteen, Torfinn Stub (V) i en orientering til kommunestyret denne uka. Stub uttalte at kommunen håper å få på plass ny leder så raskt som mulig.