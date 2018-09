Den gode steminga snudde fra kaotisk til lett panikkangst, og tilbake til jublende glede

Nyheter

Vimsedamer på tur, kaller de seg, de ni bydamene som i august dro på tur fra Trondheim til Mausund med hurtigbåt til Sandstad, buss til Dyrøy og ferge over til Mausund. Stemningen var god og det var ingen ting og utsette på besetningen av disse transportsmidlene. På ferga over til Mausund snudde imidlertid stemninga fra kaotisk til lett panikkangst blant damene.

- Det viste seg at en hadde mistet mobilen på turen og en annen visakortet sitt. Fortvilelsen ville ingen ende ta og en av mannskapet ble overfalt med spørsmål om han kunne hjelpe. Han fikk endog telefonnummeret til en av damene, forteller Kari Sandvik.

Vel i hus til vertskapet, fikk gjengen ganske snart en telefon fra fergemannen. Han fortalte ifølge Sandvik at han skulle sjekke rundt og på hurtigbåt, på bussen og på ferga. Et par timer senere kom en telefon om at mobilen var funnet i bussen og visakortet hadde kommet til rette.

- Vi fikk beskjed om at hittegodset vil bli fraktet over med ferga. Ni måpende damer tok i mot sine eiendeler og stemninga var i taket. Hvilket folk! Hvilket sted! Dette var en gledelig og overraskende opplevelse for bydamene, sier Sandvik.

- Vi er imponert over hjelpsomheten og kommunikasjonen dere i mellom. Tusen takk til positiv, kvinnelig bussjåfør og ikke minst til fergemannen, sier hun gjennom lokalavisa på vegne av ni evig takknemlige.

- Ut på tur, aldri sur.