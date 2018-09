Dykkeren er på bedringens vei

Nyheter

Dykkeren som ble fløyet til St.Olavs etter en dykkerulykke i Dolmsundet tirsdag formiddag er på bedringens vei.

- Han er ikke alvorlig skadet og det går bra, sier lensmann Arild Sollie.

Den ukrainske mannen er i 50-årene og var på ferie ved Dolmsundet Marina da ulykken skjedde.

Her kan du se en liten video fra politiet sine undersøkelser:

- Det gjenstår ennå vitneavhør, men det er mye som tyder på at han har gått tom for luft under vann. De var to som dykket i lag, og så fikk den ene trøbbel under dykkeing, og fikk hjelp av kollegaen til å komme seg til overflaten der de ble tatt ombord i båten. Vi vet ennå ikke hvorfor han gikk tom for luft.

Mannen ble flydd med luftambulanse til sykehus i tilfelle han hadde fått trykkfallsyke, det vil si at det dannes nitrogenbobler i blodbanen ved for rask oppstigning, som igjen kan føre til lammelser og død.