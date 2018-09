Dette er aktuelle idretter under neste års øyleker

Nyheter

Nedtellingen til nye internasjonale øyleker har begynt og IGA Hitra arrangerer onsdag 12.september informasjonsmøte vedrørende deltagelsen på Gibraltar 6.-12.juli 2019.

IGA står for International Island Games Association og lokalt styre på Hitra vil om ei uke orientere nærmere om opplegget rundt reise, innkvartering og deltagelse - blant annet hvilke idretter som arrangeres på den britiske kolonien på sørspissen av Spania. Så langt er det idretter som friidrett, skyting, judo, sykling, triatlon og beachvolley som utmerker seg for hitterværingene, opplyser styret via Facebook, men en full oversikt over alle idretter som arrangeres finnes på denne linken: Gibraltar 2019.

I 2017 var det en tropp på over 80 idrettsutøvere fra Hitra som inntok øylekene på Gotland, og nå ønskes alle interesserte tidligere og potensielt nye deltakere velkommen til informasjonsmøtet på Fillan skole.