Gjør det enklere for større fartøyer

Kristiansund og Nordmøre Havn er nå i ferd med å bedre anløpsforholdene på kysthavna på Sandstad.

I forbindelse med utbyggingen av Hitra kysthavn har det i ettertid vist seg at det ved enkelte anløp av større fartøy har oppstått problemer med å komme til kai på grunn av strømforholdene.

Båtene bakker seg normalt inn mot kaia på Jøsnøya, men på grunn av ro–ro rampen som ligger nord for kaia,må skipene være forsiktige ved bruk av maskinkraft og fart.

Dette gjør at de ved ugunstige vær- og strømforhold er redde for å komme i berøring med fyllinga syd for kaia

Kristiansund og Nordmøre Havn opplyser at det derfor har vært et ønske fra brukerne om å få forlenget kailinjen med etablering av en dykdalb (påler). Denne vil gjøre det lettere for større fartøyer å legge til kai på Jøsnøya.

- I og med at Kystverkets tilskuddsordning er like om hjørnet, vil det innen et år bli etablert ukentlige seilinger fra Hitra kysthavn mot kontinentet. Da er det viktig at havnen fungerer som forventet slik at skipene ikke blir forsinket og dermed ikke holder sin seilingsplan, påpeker havneselskapet hvor også Hitra kommune er medeier.

Det er Bachke & Co som drifter selve havna og tar seg av lasting og lossing, lagring og fortøyning.

Byggekostnadene for en dykdalb er beregnet til kr. 1,3 millioner kroner.

Havnekaptein Geir Kjønnøy i Kristiansund og Nordmøre Havn opplyser til HF at arbeidene allerede er påbegynt.