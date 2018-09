Kommer for å signere sin første bok

Nyheter

Drea Karlsens bok ”Psykehus” kom nylig i salg og i dag, torsdag, kommer hun hjem til Frøya for boksignering ved Bokormen på Sistranda.

Drea har tidligere fortalt at hun begynte å skrive på det som etter hvert skulle bli bok allerede i 2013, da hun hadde sin første psykiatriske innleggelse.

- Den innleggelsen skulle vise seg å bli den første av veldig mange de kommende årene, og var begynnelsen på mange turbulente år og et liv som psykiatrisk pasient, fortalte Karlsen til lokalavisa Hitra-Frøya tidligere i år.

Boken er en personlig beretning fra Dreas ståsted, men den handler også om hvordan det er å være psykiatrisk pasient.

- Den handler også om hvordan psykiatriske diagnoser setter stor føring for behandling, den handler om hvordan ansatte på psykiatrisk oppleves både på godt og vondt, og den handler om tung og uhåndterbar depresjon med selvmordstanker og selvmordsforsøk. Jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i mye i boka, selv om de aldri har vært psykiatriske pasienter. Jeg tror også ansatte som jobber i psykiatrien kan få noe ut av boken, sier Karlsen.