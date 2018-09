Misjonæren og Fiskarheimens ildsjel har gått bort

Nyheter

Olaus Hakkebo gikk bort 1. september, nær 87 år gammel.

Olaus var en kjent mann i Frøyasamfunnet, takket være sin mangeårige innsats som misjonær på Grønland og der-etter som Fiskarheimen på Titran sin utrettelige ildsjel.

Olaus, kona Lolly og de to ungene deres bosatte seg på Grønland som misjonærer på slutten av 60-tallet. Det var ikke bare enkelt.

- Lolly sendte meg på butikken etter gulrøtter, og jeg prøvde å spørre på tilnærmet dansk. Ja, selvfølgelig hadde de det, sa jenta på butikken. Hun stakk ut på lageret og kom inn med ei gulvmatte, fortalte Olaus med et stort smil til lokalavisa i 2014.

Han tok seg jobb på et saueslakteri, og krevde å stå sammen med grønlendere, og ikke folk som snakket dansk eller et annet språk han forsto. Ved siden av de lokale innbyggerne fikk han dreisen på det grønlandske språket.

Familien Hakkebo startet sin mangeårige tilværelse på Grønland sør i landet, men etter hvert flyttet de nord på øya hvor de bygde seg hus.

I nybygd hus var det både misjonsstasjon og barnehjem, der dørene alltid var åpne for barn og unge som trengte omsorg.

Tre pleiebarn fikk Olaus og Lolly også mens de bodde der.

Etter at han kom tilbake til Norge, var lengselen etter Grønland fortsatt stor, og da han var 75 år reiste han tilbake og var der en hel måned. Billetten hadde befolkningen på Titran spleiset på.

På Grønland ble han fremdeles kalt Pappa.

- Det var så godt å være der og møte folket uten at jeg hadde noe ansvar, fortalte Olaus etter turen og innrømte at han savnet både menneskene og naturen der.

- Det går ikke en dag uten at jeg tenker på Grønland og de som bor der. Men heldigvis har jeg masse grønlandske venner og mange minner, sa Olaus Hakkebo etter turen.

Da familien kom tilbake til Titran på begynnelsen av nittitallet, ble Olaus trist til sinns over det en gang så prektige Fiskarheimens tilstand.

- Det var fælt å se huset. Dette bygget som ligger så sentralt til i været, og som har vært så viktig, mintes Olaus.

Sammen med flere andre bestemte han seg for at Fiskarheimen skulle berges. Karene stilte som garantister til et lån på 150.000 kroner, og gikk i gang med arbeidet. Først ble taket tatt, etter hvert vinduene og resten av huset. Innvendig fikk huset de samme fargene og et interiør som viste hvordan huset så ut da det ble innviet i 1925.

Arbeidet med restaureringen pågikk i mange år med etter hvert Olaus Hakkebo som enmanns dugnadsgjeng.

Selv om han med årene fikk litt redusert helse, arbeidet han fortsatt for Fiskarheimen. I tillegg til vedlikeholdet, organiserte han møter, basarer og salgsmesser, ordnet losji, kokte kaffe, stekte brød og vafler som gjerne ble servert med rabarbrasyltetøy han selv hadde kokt.

Den siste tiden bodde Olaus Hakkebo ved syke-hjemmet på Hammarvika.