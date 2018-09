Vil ha hele familien med på rullatorløp og gebisskasting

Nyheter

Livsglede for Eldre Frøya arranger også i år Øyleker for eldre, i samarbeid med NMK Frøya. Det populære arrangementet har vært holdt på motorsportanlegget ved Frøya flyplass i 2016, og Hitra idrettspark 2017, men i år blir det holdt i Frøyahallen 15.september.

- Det er meldt regn på lørdagen, så vi tar ikke sjansen på å holde det her. Det kan fort bli for kaldt for de eldre, så det er bedre å holde det innendørs, sier Evy Werkland, leder i Livsglede for eldre.

I år satser de på at Øylekene i større grad skal bli en familiedag, og inviterer eldre med følge fra Frøya, Hitra og Snillfjord.

- Vi håper at besteforeldrene tar med seg barn og barnebarn. I år har vi hoppeslott for ungene, og det blir matservering i tillegg til konkurransene. Det blir kos og hygge for alle sammen, og alt er gratis, takket være lokale bedrifter som har gitt oss penger, sier Werkland.

I år blir det også blant annet rullatorløp og gebisskasting, stavsprang, hesteskokasting og quiz.

- Gamlingene liker fart og spenning akkurat som vi. Det er viktig at de får gjøre ting utenom det vanlige.

NMK Frøya bidrar med frivillige i Frøyahallen.

- Vi liker å arrangere aktiviteter for folk som står litt utenfor samfunnet. Det handler om å bry seg om de som ikke har så mange aktiviteter, og det gjelder også de som sitter på hjemmet, og kanskje bor alene, sier Karl Inge Vikan i NMK Frøya.

- De synes det er kjempeartig, og vi har fått spørsmål om vi kan arrangere det igjen. Det er en leken og uhøytidelig gjeng, sier Werkland.