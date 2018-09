- Jeg er så lykkelig for at jeg får lov til å drive med dette og vise det fram

Nyheter

Fjellvær gjestegård rigger lørdag til med skikkelig vikingtema. Som kjent fra tidligere har gjestegården planer om, og har fått tillatelser til, å bygge en vikinghall med gildehus på gården, inkludert et naust. Selve byggverket står ennå ikke klart, men viktigstemninga håper Anne Brit Berg likevel å hente fram på den åpne dagen fra lørdag formiddag og utover.

Her blir det familievennlige aktiviter med blant annet rebusløp, grilling og konkurranse i bueskyting. Det blir også lansering av Hitra Vikings første mjød, brygget på honning fra gjestegården.

- Vi gjør det for å vise hva vi har fått til og for å fortelle hva vi ønsker å få til. Byggene står ikke ennå, men vi har lært oss en god del håndverk og teknikker. Vi har kjøpt inn pil og buer, vi har båter på havna, vi skal fortelle, det blir viking-quiz og rebusløp i marka, som egner seg godt for voksne og barn og familier sammen. Det blir ulike vikingaktiviterer som gjestene skal få prøve seg på om de vil. Og folk skal få lov til å grille sin egen mat i vikingstil. Vi har håndkvern og gammelt korn, så folk skal kunne male sitt eget korn, og vi har flere forskjellige leker som folk i vikingtida brukte for å klare livet, forteller Anne Brit Berg entusiastisk.

Den store drømmen

Hun har bodd på Fjellværsøya i over 40 år, og drevet med turisme fra gården i over 30. I vinter skrev lokalavisa om prosjektet hun sier hun har drømt helt siden hun kom til stedet: bygge et vikinghus, og drive med kurs og opplevelser knyttet til denne tida.

Familiedagen har gratis inngang, men med en liten sum for deltakelse på selve aktivitetene.

- Vi har ikke lagt opp til den store fortjenesten; vi vil først og fremst vise hva vi holder på med og å få flere interessert i vikingtida. Men vi tar litt for aktivitetene for å dekke innkjøp av mat. Og så har vi fått laget et drikkehorn med sølvbeslag som pokal for vinneren av bueskytterkonkurransen. Så vi tar litt deltakerpenger på den, sier Berg.

Perfekt bursdagsfeiring

74-åringen runder et nytt år og storjubileum rett over helga. Dette blir en perfekt måte å feire dagen på, syns hun.

- Jeg er så lykkelig for at jeg får lov til å drive med dette og vise det fram, begynner hun når lokalavisa spør om hvordan selve byggeprosjektet skrider fram.

Sier ja til hele viking-konseptet Får bygge både vikinghus og større naust til gammelbåtene

- Vi har holdt på med felling av trær, vi har har restarurert veien ned til gamle havna der naustet skal stå, så vi er i godt gang. Jeg håper vi kan være ferdig i løpet av 2020 en gang, men da må vi være litt heldig. For vi har ikke fått tilsagn om økonomisk støtte noensteds fra ennå. Og skal det gå bare på pensjonen min, så vil det jo ta lenger tid enn om vi får støtte. Men jeg blir 75 år og har ikke tid til å vente på statlige saksganger, så når nå koser jeg med å se hvordan det skrider framover. Det er det som er det viktigste og som jeg koser meg med hver dag, sier hun.