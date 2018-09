Så mange er solgt i øyregionens høyeste leilighetsbygg

Nyheter

23 av de 33 leilighetene i de to Tobb-byggene som nå reiser seg i Fillan sentrum, er solgt.

Det forteller eiendomsmegler Jan Vidar Lysbakken hos Heimdal Eiendomsmegling til lokalavisa Hitra-Frøya. De megler Fillan-leilighetene på vegne av boligbyggelaget Tobb.

Grunnarbeidet kom igang på senhøsten i fjor og byggene har gjennom våren og sommeren reist seg og blitt to tydelige bygg i sentrum, med Mediehuset Hitra-Frøya og Europris som nærmeste naboer.

Dette tenker eiendomsmeglerne om prisutviklinga i øyregionen Det bygges enormt med leiligheter og flere er under planlegging

- Bygningsarbeiderne er godt i rute til ferdigstillelse på nyåret, forteller Lysbakken. Det bygg A og B som nå reises. I prospektet er også godkjent et bygg C i forlengelse av de to første. Men ifølge megleren har Tobb ennå ikke tatt stilling til om når dette skal realiseres.

- Hvem er de som hittil har kjøpt leiligheter?

- Kjøperne er i hovedsak folk som er fra nær omkrets og kjent i området. Og de er egentlig spredt med tanke på aldersgruppe og kjøpegruppe, sier Lysbakken.

Dette byggeprosjektet fikk mye oppmerksomhet både i politikken og her i lokalavisa før igangsettelse etter runder med naboklager, påstander om forskjellsbehandling når det gjelder byggesaker i Hitra kommune og rådmannens habilitet. Alle innsigelser ble senere avvist av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

- Ingen har trukket seg fra kjøpet. Vi har tatt forbehold og er innenfor det vi har satt som byggestart-frist. Men det har ikke passet alle å vente, så noen har derfor ramlet av på grunn av dette. Men det er fortsatt mange som er interessert i disse leilighetene og som under prosessen har venta på en avklaring før de kjøper, sa eiendomsmegler Lysbakken til lokalavisa ved juletider.

Naboklagene mot TOBB-prosjektet er avvist Dette mener Fylkesmannen om høyden, sjøutsikten, saksbehandlinga og rådmannens habilitet Fylkesmannen avviser alle naboenes ankepunkter mot prosjektet i Fillan og Hitra kommunes saksbehandling.

I dag sier han at det har vært enklere å selge etter at bygginga har startet.

- Når folk ser at det begynner å ta form og at blir noe av det, da er kjøperne mer på ballen, sier Lysbakken.

Disse leilighetene blir øyregionens høyeste leilighets-bygg. Boligbyggelaget Tobb har fått tillatelse til å bygge i fem etasjer ved Storhaugen i Fillan sentrum.