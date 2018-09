Nyheter

Frøya kommunestyre har vedtatt at alle elever i grunnskolen skal ha et digitalt hjelpemiddel, og at dette skal innføres i løpet av 2018.

Nå er avtalene klare for både innkjøp, opplæring og drift de kommende tre årene. Det skal leases 620 nettbrett fra Atea. Totalkostnaden, inkludert drift og vedlikehold fram til høsten 2011, blir på 2,77 millioner kroner.

Formannskapet skal ta stilling til finansiering i kommende møte. Nettbrettene skal kunne leveres innen 8. oktober.