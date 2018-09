Skal døpe sin nyeste båt

Nyheter

Onsdag 3.oktober skal Åkerblå ha dåp for sin nyeste båt Labridae på Rabben Marina. Gudmor er Torill Pettersen fra Frøya næringsforum.

Labridae er den tredje båten Skarsvåg boats bygger for Åkerblå.

- Det er et fartøy som skal være bygd for framtiden. Det skal utføre miljøoppdrag for oppdrettsnæringen på en effektiv måte med god kvalitet. Vi ønsker å være i front når det gjelder utvikling og kvalitet, og da er dette en viktig investering.

Det sa administrerende direktør i Åkerblå, Roger Sørensen, da Åkerblå og Skarsvåg Boats underskrev kontrakt om å bygge den 40 fots arbeidsbåten i januar i år. Kontrakten mellom de to lokale bedriftene er verdt åtte millioner kroner.

Labridae ble overtatt 6. august og har i følge Åkerblå siden overtakelsen vært i drift med gode resultater.

