Disse barna har til sammen lest 90 929 sider i sommer

Nyheter

72 unge frøyværinger har deltatt i den nasjonale, digitale lesekampanjen "Sommerles" i år. Biblioteksjef ved Frøya bibliotek, Monika Kopaczek-Styczen, forteller at barna til sammen har lest 90 929 sider. Det utgjør til sammen 895 bøker.



- Noen hadde lest 83 bøker i løpet av sommeren. To barn hadde lest mellom 60 og 70 bøker, tre barn hadde lest mellom 40 og 50 bøker, to barn mellom 30 og 40 bøker, seks barn mellom 20 og 30 bøker og 10 barn hadde i løpet av sommerferien lest mellom 10 og 20 bøker. Resten av deltakerne hadde lest fem eller mindre.

I forbindelse med årets kampanjeslutt inviterte bibliotekene på både Frøya og på Hitra til Sommerlesfest torsdag 6.september. Her ble barna møtt av forfatter og illustratør, Camilla Kunh.

- Det var førti personer på samlingen og vi hadde invitert inn barn som har deltatt i kampanjen fra hele kommunen. Det er gledelig at det kom så mange. Camilla hilste på alle barna og vi tok også videoopptak av at hun hilser til de som ikke kunne komme å møte henne i forrige uke, særlig barn fra Mausund og Sørburøy, sier biblioteksjefen på Frøya.

- Kuhn hadde høytlesning for barna, fortalte morsomme historier og hvorfor hun liker å skrive bøker. Barna var veldig interessert. Hun tegnet også en av lærerne som var på sommerlesfesten, det ble Elinor fra Sistranda skole.

Satt i gang egen kampanje

Biblioteket delte også ut små gaver til de unge lesehestene på Frøya. De som hadde lest mest fikk bøker som gave. Ellers ble det trukket ut kinobilletter til Frøya kino og billetter til Frøya svømmehall.

- Vi er veldig glad for at barna leser så mye. Alle på biblioteket håper at det blir stadig flere som vil delta på Sommerles.

Og selv om Sommerles er over for i år, sier Monika Kopaczek-Stycen at Frøya bibliotek har satt i gang en annen kampanje for barn.

- Det er vår egen lokale lesekampanje, og barn som leser mye kan være med i trekning av kinobilletter og billetter til svømmehallen hver måned. Deltakerskjema finner man på biblioteket eller man kan spørre lærerne ved de ulike skolene i kommunen om de har skjema.