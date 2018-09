Kristoffer ble reddet fra brennende tråler

Nyheter

Tråleren «Langenes» gikk ut fra Måløy 3.september for å tråle i Norskehavet, med 20 personer ombord. Blant dem var Kristoffer Strand Nyvoll fra Hestvika på Hitra.

11. september fisket båten rundt 80 nautiske mil vest for Stavanger, da det rett før klokken 16 begynte å brenne i maskinrommet.

Lokalavisa har prøvd å kontakte Nyvoll, men har fått beskjed om at alle henvendelser skal gå gjennom rederiet.

Evakuert med helikopter

Johannes Arne Arvesen, daglig leder i Engenes Fiskeriselskap AS, som eier Langenes, er nå onsdag ettermiddag på vei for å møte fiskerne som ble evakuert fra tråleren.

- Alle er i god behold. Kristoffer Nyvoll var blant 14 av mannskapet som ble samlet på dekk da brannen startet, og evakuert med helikopter til Sola. Fire andre ble satt av på en oljeplattform i nærheten. To av mannskapet ble igjen på båten, forteller Arvesen.

Han forteller at de fikk en telefon fra Langenes om at det hadde begynt å brenne.

- Vi ble fortalt at de først samlet folk på dekk, og så stengte de ned maskinrommet og fylte det med slukningsmiddel. Det førte til at båten har vært uten strøm. Så begynte båten å ta inn vann i fabrikken. Men i og med at de ikke hadde strøm så måtte de få flydd inn lensepumper med helikopter. Det var også dårlig vær, så det har nok vært hektisk for de to som var igjen ombord, sier Arvesen.

Måtte slippe trålen

Trålen var i sjøen da brannen startet, og mannskapet måtte bare slippe trålen på bunnen fordi de ikke kunne hale den inn. Den vil senere bli hentet opp igjen. Båten ble tatt på slep av kystvaktskipet KV Sortland, og er på vei til Borgundfjorden der den skal slepes videre til Ålesund. Arvesen kan foreløpig ikke si noe om årsaken til brannen.

Mannskapet på 14 har vært samlet på hotell i Stavanger frem til nå, og de fire fra plattformen lander på Ålesund onsdag kveld.

- De har fått spørsmål om de vil samles alle sammen, men de mener det ikke er nødvendig. De vil gjerne komme seg hjem, så det får de bestemme selv.