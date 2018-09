Etterspør sikringstiltak i Knarrlagsundet, vil ta saken helt til topps

Nyheter

- Er det noe i fylkeskommunens planer som gjør at Knarrlagsund kan få gang- og sykkelvei i kommende år?

Spørsmålet stilles av Svein Otto Nilsen til administrasjonen i Trøndelag fylkeskommune. Nilsen er politiker og gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag Fylkesting og har merket seg de gjentakende etterlysningene av trafikksikkerhetstiltak i Knarrlagsundet. Nilsen forteller også at han har fått direkte henvendelser fra folk som bor i området.

- Nå løfter jeg denne saken opp til administrasjonen. Hvis svaret er negativt, så må man se på muligheten til å få den inn som sak i fylkestinget, sier Nilsen til lokalavisa Hitra-Frøya.

Langs Fylkesvei 364 gjennom Knarrlagsundet ligger for eksempel oppvekstsenteret med både barnehage og skole. Fra brua mot butikken ble for noen år siden et gangfeltet oppmerket som en del av veien. Her kjører både vanlige personbiler og mange store laksevogntog gjennom hele døgnet.

- Dette kan virke som en falsk trygghet for gående og syklende. Her burde det vært et skikkelig gang- og sykkelfelt som fysisk skiller kjørebanen og menneskene som ferdes langs veien, uttalte fabrikksjef Olaf Reppe ved Marine Harvest til lokalavisa tilbake i 2015.

Politiker Nilsen sier han har fått henvendelse fra beboere.

- Det har i følge beboerne ikke skjedd noe vedrørende trafikksituasjonen for myke trafikanter i Knarrlagsund de siste årene. Gang-og sykkelvei i Knarrlagsund har vært på agendaen i Hitra allerede fra november 2011 der strekningen Selvåg - Knarrlagsund ble prioritert til en 4.plass og ingenting har skjedd siden. (Prioritering gang- og sykkelveger på Hitra - innspill til fylkeskommunen), skriver Nilsen i brevet til fylkesadministrasjonen.

- Det er i dag ingen oppmerket fotgjengerovergang ved Oppvekstssenter/barnehage i krysset mot butikk-oppvekstsenter. Det kjører laksetrailere gjennom tettbebyggelsen natt og dag. Dette skjedde også før veien ble utvidet slik at to trailere kunne møtes. Da lagde de en hvit stripe på venstre side der fotgjengere skulle gå. Denne stripen er borte for en god stund siden i følge beboerne, sier han.