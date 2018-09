Ny lege skal korte ventetida, noen får ny fastlege

Nyheter

Frøya legekontor har tilsatt Leticia Lucas Bernal (28) som ny fastlege fra 1.oktober.

- Økning av fastlege i Frøya kommune gjør at vi vil bli mer tilgjengelig for pasienter, og at det vil bli mindre ventetid for å få komme til lege, forteller Peggy Alise Johansen, avdelingsleder ved Frøya legekontor.

Bernal har allerede jobbet ved legekontoret i halvannet år.

- Noen av de andre fastlegene har fått redusert sine lister, slik at noen pasienter er blitt flyttet over til ny fastlege. Dette gjøres ved at Helfo trekker ut pasienter vilkårlig. Det er fortsatt mulig å skifte fastlege to ganger i året, forteller Johansen.

På nettsida helsenorge.no og fastlegenummeret 800 43 573 kan man søke om endringer i fastlege-tilknytninga si.