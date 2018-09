Livsglade eldre fikk fram konkurranseinnstinktet

Nyheter

- Javisst, er dette arti, sier Laura Børø fra Hestvika.

Hun deltar for første gang på øylekene for eldre, og har nettopp gjort unna den ene kastøvelsen på programmet: Gebisskast. Det er ikke ordentlig gebiss, men "godteri-tenner" man kan finne i smågodt-sortimentet. Laura endte med et kast på cirka syv meter.

Med 35 påmeldte vrimler det med oldboys og oldgirls med startnummer rundt om i Frøyahallen.

En gammel idretts-ildsjel viser at han fortsatt har det inne: Kjeld Stub klinker til med en toppsum i kast på blink.

- Dette er bra tiltak. Og jeg synes generelt man tar veldig godt vare på de eldre og syke her på Frøya. Og så er det arti at både hitterværinger og frøyværinger samarbeider og at vi treffes på dette viset, sier Kjeld.

Det er mange eldre i hallen, men de aller fleste virker veldig friske der de gir alt i de ulike øvelsene. Rullatorløpet er en klassiker i så måte. Flere av deltakerne passerer kjeglene med tettest mulig klaring, i skikkelig slalom-stil.

Det er tredje gangen at Livsglede for eldre arrangerer øyleker, der eldre fra både Hitra og Frøya deltar. Rigmor Kristoffersen fra Livsglede for eldre på Hitra forklarer på kjent humoristisk vis ryktet om at hitterværingene har vært på treningsleir i forkant av lekene.

- Det stemmer. Vi har hatt hatt høydeopphold i andre-etasjen på sykehjemmet.

Sammen med motorsportklubben på Frøya har livsglede-gjengen laget en totalpakke for dagen. Etter premiering kan deltakerne og deres supportere spise gratis middag og drikke kaffe sammen på kafeen i idrettshallen.