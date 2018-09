Gravplassen blir dobbelt så dyr

Nyheter

Det er kun 15 plasser ledig på Nordhammarvika gravplass på Frøya. I vår ble planen for en utvidelse godkjent, og anbudskonkurranse utlyst.

Kostnadsoverslaget fra ON Arkitekter var på 8,77 millioner kroner.

Kommunen mottok kun ett tilbud, og dette lå langt over kalkylen for prosjektet. Kommuen valgte å avlyse konkurransen. Prosjektet ble så noe omarbeidet, og man gikk ut til tre entreprenører med invitasjon om å regne på et tilbud. Dette var Hitra Anleggservice AS, KN Entreprenør AS og Solberg Maskin AS.

Av disse leverte KN Entreprenør det laveste tilbudet. Men dette ligger også langt over de første beregningene, men i følge saksframlegg langt under det første tilbudet som ble avvist.

Rådmannen foreslår at kommunen aksepterer tilbudet fra KN Entreprenør på 14.636.498. Med tilleggsutgifter på blant annet byggeledelse og prosjektledelse vil totalkostnaden på den nye gravplassen bli på i overkant av 15,7 millioner kroner.

Dette betyr at Frøya kommunestyre må etterbevilge nærmere 8,9 millioner.