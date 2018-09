Lørdag var det igjen lov å tenne bål

Nyheter

15. september oppheves det generelle bålforbudet i hele Norge. Bruk hodet og vis varsomhet før du fyrer i naturen, oppfordrer Norsk Friluftsliv.

Lørdag oppheves det landsdekkende bålforbudet, som går fra 15.april til 15.september. Etter en varm og tørr sommer, med totalforbud mot åpen ild i store deler av landet, er det sikkert mange som ser frem imot høstkvelder foran bålet.

Selv om forbudet er opphevet, bør folk vise aktsomhet og ta hensyn til lokale forhold, understreker Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

– Etter en sommer med ekstrem skogbrannfare flere steder, har nok folk fått en påminner om å være varsomme. Det er viktig å huske at selv om det generelle forbudet nå er opphevet, så bør du alltid forsikre seg om det er trygt å tenne bål der du er, sier Meland.

– Mine beste tips er; bruk hodet og husk regelen om sporløs ferdsel. Skal du tenne bål, så bruk en bålplass som allerede eksisterer i stedet for å lage en ny, og husk å ikke gjøre skade på friske trær og planter. Da er det bedre å ha med ved hjemmefra i sekken, sier hun.

Finnes det ikke en eksisterende bålplass, så bør du velge et brannsikkert underlag. Sjekk alltid om det er tørt i naturen rundt deg, og tenk over vindforholdene. Er det en vannkilde i nærheten, bør du holde deg nær denne, råder Norsk Friluftsliv – paraplyorganisasjonen for 17 norske friluftslivsorganisasjoner.