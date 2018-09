To menn slått ned utenfor hotellet

Nyheter

Klokka 02:45 i natt fikk politiet den første meldingen. En mann i 40-åra meldte om at han var slått ned utenfor hotellet på Frøya. Gjerningsmannen skulle ha sprunget fra stedet.

Da politipatruljen kom til, fikk de vite fra vitner at tre personer, hvorav den antatte gjerningsmannen, hadde dratt fra stedet i drosje. Den fornærmede fikk helsehjelp fra ambulansepersonell.

Samtidig fikk politiet også rede på at en mann til skal ha blitt utsatt for blind vold. Han ble tatt med i ambulanse til legevakta i Orkdal for oppfølging.

- Dette skjedde i samme tida, og vi setter de hendelsene i sammenheng, sier operasjonsleder John Tore Tiltnes i politiet