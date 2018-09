Har tatt en del avhør etter voldssaken

Nyheter

Natt til lørdag ble to menn utsatt for det som beskrives som blind vold utenfor Hotell Frøya på Sistranda. Vitner har forklart at en gruppe med menn hadde forsvunnet i en taxi like etterpå.

Arild Sollie ved politiet på Hitra vil ikke si om man har fått tak i de mistenkte.

- Vi har tatt noen avhør, blant annet i dag, men av hensyn til den videre etterforskningen ønsker jeg ikke å si noe mer om dem. Det er en del opplysninger vi ønsker å holde for oss selv ennå, sier Arild Sollie.