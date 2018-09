30.000 kroner i bot etter bilturen

Nyheter

En hitterværing i 20-årene ble i fjor sommer tatt for å ha kjørt bil mens han var påvirket av alkohol. Blodprøve tatt av ham viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,35 promille.

Siktede avga en uforbeholden tilståelse da saken var oppe i Fosen tingrett.

Retten bemerket at kjøring i ruspåvirket tilstand representerer en alvorlig farerisiko. I formildende retning vektla retten at mannen har tilstått. Samtidig bemerker retten at saken har hatt en unødvendig liggetid hos politiet i over ett år.

Retten var enig med påtalemyndigheten i at straffen skulle gjøres til 18 dagers betinget fengsel. Uten tilståelsen ville straffen blitt satt til betinget fengsel i 21 dager.

I tillegg fikk mannen en bot på 30.000 kroner. Til slutt ble mannen fratatt førerkortet for ett år. Det kreves ikke ny førerprøve for å få dette tilbake.

Tiltalte vedtok dommen.