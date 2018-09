- Det er råflott

Nyheter

Da forvaltningsutvalget behandlet reguleringsplanen for Nordhammarvika i vår, gikk politikerkommentarene på at det var flott at man skulle få en gravplass der det var lagt så mye vekt på det estetiske, med blant annet en hjerteformet gravlund og gjennomført beplantning.

Da formannskapet i dag skulle behandle anbud og bevilgning til utvidelsen av gravplassen, ble diskusjonen annerledes. Så har også prislappen blitt dobbelt så høy som det prisanslaget som var gjort i vår.

- Er dette standarden vi skal ligge på framover. Vi har mange gravplasser på Frøya, og jeg ser for meg at det er flere som vil trenge en utvidelse, sa Kristin Reppe Storø (AP)

- Her skal det plantes trær for 850.000 kroner. Det blir en liten million bare det, sa ordfører Berit Flåmo.

Og la til:

- Dette er råflott

Martin Nilsen (H) var den som forsvarte prosjektet

- Det har vært skriverier i sommer om hvordan vi tar vare på gravplassene våre på Frøya. Jeg mener at når vi skal utvide, så skal vi utvide den sånn at den har framtida for seg.

Formannskapet skulle gjøre innstilling til kommunestyret. Kristin Reppe Storø sa at hun ville stemme ja til innstillingen nå, men varslet at hun ville ha betenkningstid fram mot endelig vedtak.

- Jeg vil få vurdert om det er noe som kan endres eller tas bort, sa Storø Reppe.