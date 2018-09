Lyser ut to sjefsstillinger for å få kontroll og bedre tjenester

Nyheter

Administrasjonsutvalget i Frøya kommune vedtok i dag en ny organsiering av det som idag er teknisk avdeling i kommunen.

Som lokalavisa har fortalt, har en arbeidsgruppe kommet til at det vil være hensiktsmessig å dele teknisk i to, en avdeling for byggteknisk og drift, og en for forvaltning.

Ett av spørsmålene som kom under dagens behandling var om en slik omorganisering vil gi bedre tjenester for befolkningen.

- Det har vært et viktig utgangspunkt. Det har ikke vært bra nok. Så vi mener helt klart at vi skal bli bedre med en ny organisering, svarte kommunalsjeef Roger Antonsen, som har ledet arbeidsgruppa.

Med utlysning av to ledere, i stedet for en, vil nyorganiseringen også få økonomiske konsekvenser. Det kom også spørsmål om en ny organisering på sikt vil gi positiv innvirkning på økonomien. Det ble vist til de store overskridelsene ved teknisk det siste året.

- Vi vil få kontroll på økonomien, og det er også en hensikt med denne prosessen og organiseringen at vi skal få kontroll, svarte rådmann Beathe Sandvik.

Med vedtaket i administrasjonsutvalget kan kommunen nå starte utlysning av to nye ledere.