Må straksreparere avløpsledning under hovedveien

Nyheter

Hitra kommune har oppdaget at den kommunale avløpsrøret som går under fv.714 fra Sentrumsgården(NAV) til Bergebygget i Fillan sentrum har kollapset. Det går også ledninger for vann og spillvann under veien som kan bli skadet. Kollapsen ble avdekket med en kamerakontroll i ledningsnettet.

- Avløpsledningen er sammentrykt og det er fare for at de andre ledningene også vil lide den samme skjebne innen kort tid. Utførelsen er gjort med dårlige grøftemasser med stor stein mv. Stor trafikkbelastning er med på å trykke ledningene sammen. Konsekvensen vil være at avløpet fra sentrum tetter seg med de konsekvenser dette vil medføre for abonnentene og omliggende omgivelser. Det er behov for meget snarlig utbedring, skriver Rådmannen i et saksfremlegg til formannskapet.

Det er allerede hentet inn tilbud på arbeidet til knapt 2,2 millioner kroner.

- Dette er et omfattende arbeid som også innebærer hensynet til trafikkavviklingen i forhold til fremdriften på arbeidet. Kryssing av fylkesveien skal utføres med graving og trafikken skal i anleggsutførelsen omlegges midlertidig. Dette er godt ivaretatt av entreprenør som har erfaring fra tilsvarende prosjekter. Arbeidet er tenkt gjennomført på helg med 2 skift arbeid. Det vil si at anleggsarbeidet vil foregå dag og natt på helg.

Formannskapet skal godkjenne arbeidet i formannskapsmøtet kommende tirsdag.