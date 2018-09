Nyheter

Politikere og kommuneadministrasjonen er i gang med forberedelsene til neste års budsjett. Formannskapet i Hitra har bedt rådmannen komme med et budsjettframlegg som har nullvekst med tanke på nye tilbud og aktivitetsnivå. Eller som det heter i formannskapets møteprotokoll: "Et budsjett som i all hovedsak framskriver dagen tilbuds- og driftsnivå."

Rådmannen er også bedt om å komme med sak til formannskap og kommunestyre på hvordan Hitra skal disponere pengene fra havbruksfondet.