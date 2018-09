- Nå er alt samlet ved sjøen, og vi slipper å kaste bort tid

Nyheter

Fredag formiddag ble det nye kai- og moloanlegget til Guri Kunna vgs åpnet. Her er det liggeplass for skolebåten Fru Inger, rett ved klasserommene, samt 16 liggeplasser for fritidsbåter.

— Dette ble et fantastisk bra anlegg. Jeg ønsker å takke fylkeskommunen og politikerne for at dette ble prioritert og realisert. Det er en veldig stor tilvekst for Guri Kunna, slik at vi kan bruke havet som den læringsarenaen den kan være, med kort vei fra skolen til sjøen. Som vi vet har skolested Frøya mange utdanningstilbud som er sjørelatert, så vi har veldig mye å vinne på å være nært sjøen. Tidligere lå skolen langt opp i bakkene her, og det var langt og tungvint komme seg til sjøen. Nå har vi alt samlet her ved sjøen, og slipper å kaste bort tid, sa rektor Espen Arntsberg blant annet.

Hanne Moe Bjørnbet, leder i hovedutvalg for utdanning i Trøndelag fylkeskommune, sto for "snorklippingen".

— Det er ikke gjort å slå sammen to skoler og to kulturer til èn over natta. Jeg vet at det har kostet krefter til mange av dere, og jeg skjønner også at det til tider har vært frustrerende å bruke så mye tid på interne prosesser, mens jeg vet at dere aller helst vil ha blikket vendt utover mot sjøen og næringslivet. Derfor vil jeg benytte muligheten til å gi stor honnør til de ansatte ved skolen og ledelsen, men ikke minst til elevene for det arbeidet som er lagt ned i den prosessen. Den jobben dere har gjort i lag er utrolig viktig for å gi et opplæringstilbud til ungdommene som bor her, men også for mange som kommer flyttende utenfra.

— Nå ligger byggene her, og tilknytningen til sjøen ligger veldig godt til rette. De ansatte og elevene fyller det med innhold, og samarbeidet med næringslivet er tett. Det gir gode resultater, og det gir skolen et godt rykte. Det ser vi også på søkingen, dere tiltrekker dere elever som bor langt unna det området som har Guri Kun som nærskole. Det lover godt for fremtiden, både for jobbmuligheter for ungdommene og næringslivet tilgang på næringskraft, mente Moe Bjørnbet.

Fylkeskommunen og Frøya kommuen eier rundt halvparten hver av både kai og molo-anlegget til 40 millioner kroner, og Kultur- og kompetansesenteret. Til sammen har alt kostet 215 millioner kroner inkludert bidrag fra næringslivet. Fylkeskommunen betaler to tredeler av driftsutgiftene, mens kommunen betaler en tredel.

Eiendomssjef Rune Venås i Trøndelag Fylkeskommunen så behovet for nytt sjøanlegg til skolen da han besøkte Frøya videregående i 2013.

- Da var jeg blant annet og krøp under den gamle brygga på Siholmen der det ble holdt undervisning. Da ble det tatt en rimelig kjapp beslutning om at vi skulle selge brygga og erstatte den med det vi i dag ferdigstiller.

Ordfører Berit Flåmo mener anlegget også gir båtfolket større anledning til å oppleve kulturarrangementer.

- Tusen takk til fylkeskommunen som har satset på Frøya slik dere har gjort de siste årene. Vi har vært enige om strategien, nemlig at vi skal satse på de maritime og marine utdanningen og kompetansehevingen som trengs. Fylkeskommune har skjønt det at det er kysten man må satse på i fremtiden. Det er havrommet som skal væe med og mette verdens befolkning. Jeg tror kaia og moloen vil bli et knutepnkt for Frøya, i forhold til kompetanseheving , men også for sjøfarende som kommer hit for å oppleve kultur. De som bor i Øyrekka og på Hitra kan nå komme hit med båt for å være med på ulike arrangement.

Tidligere rektor ved Frøya vgs, og leder ved Blått kompetansesenter, Bjørnar Johansen mener kai- og moloanlegget er et skritt mot mer fred i verden.

- Vi må ikke gi oss med dette, vi må få til mer utvikling av mat i havet for fremtidige generasjoner. Det å produsere mat i havet er det beste fredskapende arbeidet vi kan gjøre. Det å lage mat for hele verden er med på å lage utvikling og det er med på å skape fred, mente Bjørnar Johansen blant annet.