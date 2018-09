Frykter flere slike gjennom helga

Nyheter

Med dårlig vær meldt for helga, spesielt sørpå, men også her på Trøndelagskysten, er både forsikringsselskaper og Redningsselskapet opptatt av at båtfolk gjør sine forberedelser.

– Vi har sett mange eksempler på at dårlig fortøyning gjør at båter sliter seg. Da må vi som redningsressurs finne ut hvorvidt det dreier seg om folk som har falt ut av båten, eller om det kun er snakk om en båt som har slitt seg, sier Kai Jensen, skipper på redningsskøyta «Harald V» i Rørvik.

–Alle som har båt på vannet må fortøye for storm. Det gjelder spesielt nå, sier Jensen.

Redningsselskapet deler disse fortøyningstipsene: