Tre pågrepet og siktet for grov overtredelse av våpenloven

En mann i 20-årene ble pågrepet av politiet etter at det ble avfyrt et skudd mot Klubben grendahus lørdag ettermiddag. I huset til mannen fant de et våpen som de mente kunne knyttes til skytingen.

Nå forteller politiet til adressa.no at ytterligere to personer er pågrepet. Dette er ifølge NRK to menn og en kvinne, alle skal være i 20-årene.

- Det er tre som er pågrepet, og de skal avhøres etterhvert. Krimteknisk er varslet og de tar seg av åstedet på Frøya, sier Arild Hopsø, politifaglig etterforskningsleder ved Felles straffesaksinntak i Trøndelag politidistrikt til avisen.

Adressa.no skriver at de tre er siktet for grov overtredelse av våpenloven, men at politiet ikke vil si noe om hva slags våpen som er brukt.

Ifølge folk på stedet skal det ha vært ett skudd som har gått inn i veggen og kommet ut gjennom veggen på innsiden av samfunnshuset. Om det er flere skudd, vil politiet foreløpig ikke si noe om.

– Dette er noe vi må la etterforskningen komme fram til. Det er skutt fra bolig i nærheten, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt til NRK.