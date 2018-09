Vil ikke gi Meland fritak

Nyheter

Geir Egil Meland (Ap) har søkt om fritak fra alle politiske verv, så lenge hans kone, Beathe Sandvik Meland, er konstituert som rådmann i Frøya kommune. Meland er fast medlem i kommunestyre, nestleder i forvaltningsutvalget og varar til formannskapet.

Med administrasjonen inhabil til å saksbehandle, på grunn av at saken involverer deres øverste sjef, var det ordfører Berit Flåmo som hadde laget innstilling. Hun viser til at begrunnelsen ikke er god nok grunn til å gi permisjon. Da formannskapet behandlet saken, var det i et møte der habilitet og inhabilitet ble diskutert solid i et annen sak.

Et samlet formannskap mente at de ikke kan gi Meland fritak, til tross for at det kan dukke opp saker der det blir vanskelig å delta når man har så tette bånd til den administrative toppsjefen i kommunen.

- Men vi må stole på at Meland gir beskjed hvis det dukker opp saker som gjør at han føler seg inhabil, kommenterte Arvid Hammernes.

Søknaden om fritak skal behandles endelig i kommunestyret.