Ingen har maken - tirsdag går de under auksjonshammeren til inntekt for et godt formål

Som tidligere omtalt, har Hitras TV-aksjon fått spesialdesignet glassengler som skal auksjoneres bort til inntekt for TV-aksjonen. Tirsdag ettermiddag, i forbindelse med et møte mellom næringslivsfolk og kommunen, skal glassenglene gå under hammeren. Auksjonarius er ordfører Ole Laurits Haugen.

Under hammeren går to store glassengler med en utropspris på 25.000 kroner per engel. Disse er ca. 30 cm høye, er i blått og sølv (originalfargene i Hitras kommunevåpen) og står på sokkel (brostein). Sokkelen har påmontert logoer i børstet stål, ett av dem Hitra kommune, den andre logoen til årets TVaksjon, i tillegg til kunstnerens navnetrekk.

I tillegg er det laget fem mellomstore glassengler, disse har en utropspris på 1.000 kroner. Også disse er i «Hitra-farger», blått og sølv, er ca. 12 cm høye og står på glassokkel. Hitras kommunevåpen og TV-aksjonens logo er påmontert.

Årets TV-aksjon går til Kirkens Bymisjon og deres arbeid med å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Hege Terese Myhren i den lokale aksjonskomiteen har gjennom Kirkens Bymisjon i Trondheim kommet i kontakt med Kjell Stedenfeldt, som er kjent for sine glassengler. Det er han som har spesialdesignet en egen engel for Hitra i kommunevåpenets farger, blå og sølv.