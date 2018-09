Påmeldinga til næringsmøtet har tatt seg betraktelig opp

Nyheter

Påmeldinga til møtet mellom Hitras næringsliv og Hitras politikere/kommuneadminsitrasjon har tatt seg betraktelig opp de siste dagene. Før helga var det kun sju påmeldte. Det fikk møtetilrettelegger Randi Storsve Lundquist i Hitra næringsforening til å stille spørsmålene:

- Er det virkelig ikke flere næringslivsfolk som synes det er fint å få denne muligheten til å presentere og diskutere sine saker direkte med politikerne? Er det slik at alt fungerer til alles fulle tilfredsstillelse, det finnes ingen nye saker eller nye sider av saker som ønskes fokusert på i forbindelse med næringsplan for kommunen?

Mandag ettermiddag er påmeldinga kommet opp i 29 personer, forteller hun. I tillegg kommer 20 representanter fra Hitra kommunestyre.

- Sjefene er tunge å dra ut av kontorstolen I en høst der økt skattelegging på næringslivet på Hitra er høyaktuelt, og der enkelte har uttalt at "kommunen ikke tar pulsen på næringslivet", er det litt overraskende at sjefene er veldig tunge å dra ut av kontorstolen. Spesielt når kommunen står med åpne armer, byr på middag og en direkte prat om næringslivets kår på Hitra.

Møtet tirsdag ettermiddag og kveld skal innledes med et kort sammendrag av Hitra Kommunes vedtatte samfunnsplan og Hitra Næringsforenings vedtatte strategi/handlingsplan. Det blir gjennomgang av viktige utviklingstrekk for befolkning og arbeidsliv på Hitra samt helt konkrete tanker om mål knyttet til framtidig tilrettelegging og utvikling. Deretter skal møtedeltakerne over i diskusjoner med mål om å komme fram til omforente og klare konklusjoner og prioriteringer. En arbeidsgruppe fra kommunen og næringsforeninga vil etter møtet sammenfatte og bearbeide innspillene.